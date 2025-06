Milan, San Siro saluta Pioli, Giroud e Kjaer: le foto più belle GALLERY

Il Milan rende omaggio a Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer: tutti campioni d'Italia nel 2022. L'allenatore italiano, il 37enne attaccante francese e il 35 difensore danese (entrambi in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, così come il portiere Antonio Mirante e il difensore Mattia Caldara) hanno giocato la loro ultima partita in maglia rossonera sabato sera contro la Salernitana, ultima in classifica e già da tempo retrocessa in Serie B.

AI SALUTI - Per l'occasione la Curva Sud (rimasta in silenzio senza cori e striscioni nelle precedenti due partite di campionato giocate in casa contro Genoa e Cagliari dopo la sconfitta nel derby che ha regalato all'Inter lo Scudetto della seconda stella) ha interrottolo "sciopero" del tifo per contestare la proprietà, almeno nel secondo tempo.

NELLA GALLERY LE FOTO PIU' BELLE DELLA SERATA A SAN SIRO