Milan, svelata la nuova seconda maglia: torna il "Diavoletto", l'esordio con l'Arsenal a Singapore

Il Milan ha presentato la nuova seconda maglia l'Away kit per la prossima stagione: debutterà in campo il prossimo 23 luglio in amichevole contro l'Arsenal

