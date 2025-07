Milan, svolta storica: Milanello cambia nome, accordo con Clivet per i naming rights

Primo storico accordo per il centro sportivo dei rossoneri: accordo per i naming rights della struttura di Carnago, che cambierà nome

Una novità storica in casa Milan: per la prima volta viene chiuso un accordo per i naming rights di Milanello, l'iconico centro sportivo che ospita i rossoneri a Carnago, in provincia di Varese, si prepara a cambiare nome.

Il club di via Aldo Rossi ha infatti annunciato di aver rinnovato ed esteso la propria partnership con Clivet, che da oggi diventa Official Climate Partner del club rossonero. Il nuovo accordo rappresenta un passo importante negli sforzi della società per ridurre l’impatto ambientale e creare ambienti ad alte prestazioni attraverso soluzioni sostenibili.

L'aspetto più significativo, tuttavia, riguarda il fatto che al centro di questa evoluzione di sarà Milanello, luogo sacro per il mondo milanista: Clivet ne diventerà il primo Naming Rights Partner della storia.

A partire da domani, giorno del raduno della squadra guidata da Massimiliano Allegri in vista della nuova stagione, il centro sarà ufficialmente denominato "Centro Sportivo Milanello powered by Clivet". Non è soltanto un cambio nome, spiega la società in una nota, ma un traguardo che riflette una visione condivisa di ambienti sportivi d'élite, in cui eccellenza e consapevolezza climatica procedono di pari passo.

Oltre ad aver chiuso per i naming rights di Milanello, come parte del nuovo accordo, Clivet sarà anche sponsor di manicadelle divise di allenamento del Milan, per quanto riguarda la Prima Squadra maschile, la Prima Squadra femminile, Milan Futuro e la Primavera maschile.