Milan, Theo Hernandez apre all’Al Hilal: la nuova formula, si può chiudere

Theo Hernandez apre all'Arabia Saudita. In serata sono arrivati importanti sviluppi nella trattativa tra Milan e Al Hilal per il terzino sinistro francese: per la prima volta il classe 1997 ha dato segnali di un’apertura vera e concreta nei confronti del club di Simone Inzaghi.

L'OFFENSIVA DELL'AL HILAL - Per questo motivo adesso l’operazione potrebbe andare in porto: nelle prossime orele parti continueranno a lavorare alla ricerca dell’accordo e dell’intesa totale. Resta prudenza per arrivare alla chiusura definitiva dell’operazione: l'Al Hilal era stato l'unico club a soddisfare le richieste economiche del Milan per il cartellino del calciatore, in scadenza di contratto nel giugno 2026, con l'accordo che non verrà rinnovato.

LA CHIAMATA DI INZAGHI - Lo stesso Simone Inzaghi ha chiamato Theo Hernandez in Arabia Saudita direttamente dalla conferenza stampa di presentazione della sfida tra il suo Al Hilal e il Salisburgo: "Theo Hernandez? Il club ci sta lavorando". Il club saudita si era mosso nelle scorse settimane, presentando un'offerta con un ingaggio da 18 milioni di euro a stagione per il calciatore e soprattutto una cifra nell'ordine dei 30 milioni al Milan.

LA NUOVA FORMULA - L'Al Hilal torna dunque alla carica con una nuova proposta per cercare di strappare il sì del giocatore. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l' accordo per accontentare tutte le parti in causa potrebbe prevedere l'eliminazione dei bonus, col Milan, ottimista per la buona riuscita dell'affare, che incasserebbe la cifra pattuita di 29-30 milioni e il giocatore che arriverebbe a 20 milioni a stagione. Theo Hernandez sta riflettendo con il suo entourage, in vista di una risposta affermativa che porterebbe la trattativa verso la fumata bianca.