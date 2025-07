Milan e Como avevano raggiunto un accordo di massima per la cessione di Thiaw a 25 milioni di euro: il difensore tedesco, dopo una lunga riflessione, ha detto no al club lariano

Malick Thiaw ha detto no al Como dopo una lunga riflessione. Una decisione chiara che non ammette ripensamenti: il difensore tedesco ha ringraziato il club lariano per il corteggiamento e la pazienza ma ha preferito declinare. La comunicazione è arrivata ufficialmente nelle ultime ore.