Milan, tutte le frasi di Conceiçao: da "frigo vuoto" a "sono preoccupato", sono tutti sotto accusa

La sconfitta per 2-0 subita contro la Juventus ha aperto una ferita enorme per il Milan con il neo-allenatore, Sergio Conceiçao che non ha avuto mezze misure a fine partita nel raccontare a mezzo stampa e davanti ai microfoni delle tv tutta la sua delusione per come sia maturato questo durissimo risultato. Un ko che va ben oltre i 3 punti persi (i quali complicano e non poco la rincorsa ad un piazzamento Champions dei rossoneri) e mette a nudo tutte le criticità di un progetto che, almeno a suo dire, è oggi lontano dal poter essere competitivo.

Dalla squadra ai leader, passando per la società, per l'ambiente e perfino per Fonseca, l'ex-Porto non ha risparmiato letteralmente nessuno, rifilando frecciate più o meno dirette per provare ad ottenere una qualche reazione. Eccole.

