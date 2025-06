Milan, tutte le carte per Gimenez: le contropartite, i rapporti di Ibra, il tesoretto. Serve l'offerta-record

Obiettivo numero uno. Anzi, per essere più precisi dovremmo dire numero nove. Un 9 vero, capace di segnare tanto, tantissimo, che sul mercato di gennaio è quasi impossibile da trovare. Quasi, appunto, tranne per chi è veramente intenzionato a dare una sterzata decisa ad una stagione che altrimenti rischia di rimanere incompiuta.

Il Milan sembra voler rispondere alla chiamata di Sergio Conceiçao. L'elettroshock del portoghese ha portato la vittoria in Supercoppa, ma adesso serve dare continuità a questo impulso, e dopo l'arrivo di Walker in cima alla lista c'è l'acquisto di una punta. E il nome cerchiato in rosso, sicuramente per giugno ma a questo punto anche per questi giorni, è quello di Santiago Gimenez del Feyenoord.