Milan, tutti i "No" di Jovic. E il caso Chiesa non aiuta i rossoneri

Alvaro Morata e un altro attaccante. Che no, non sarà Luka Jovic, impiegato spesso come vice Giroud nella stagione 2023/24 da Stefano Pioli e implicitamente rinnovato dal Milan dopo l'arrivo alla fine della scorsa estate con un accordo iniziale fino a giugno. I rossoneri stanno cercando di completare il reparto offensivo da affidare al nuovo tecnico Paulo Fonseca con un'altra punta che possa alternarsi con Morata davanti al trio composto da Chukwueze, Pulisic e Leao, e non farebbero drammi se Jovic accettasse un'offerta adeguata. Ecco, il punto è proprio quello, perché fino ad ora il serbo ha opposto una serie di no.

