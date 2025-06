Il Milan ha ufficialmente cominciato la nuova stagione. Complice il raduno di Milanello e la prima sgambata agli ordini del neo allenatore Paulo Fonseca, la formazione rossonera (non al suo completo, visti gli impegni di Euro 2024) ha iniziato la preparazione tecnico-atletica in vista delle prime amichevoli e dei primi appuntamenti importanti, con la data del 18 agosto cerchiata in rosso, giorno nel quale prenderà il via il campionato di Serie A e l’inseguimento all’Inter campione d’Italia. Al di là dei vari top player impegnati nelle rassegne continentali – come Maignan, Theo Hernandez, Pulisic e Leao – manca ancora un tassello importante nelle gerarchie della rosa rossonera: il numero 9, l’erede di Olivier Giroud.