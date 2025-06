Milan, UFFICIALE la nuova prima maglia 2024/25. "Made with Milanismo" per celebrare i 125 anni

Il Milan insieme al brand Puma hanno presentato oggi ufficialmente la nuova prima maglia, il "kit Home" per la stagione 2024/25. L'idea di base nasce dalla perfetta congiunzione tra la storia dei rossoneri e il futuro del design per i kit gara del brand. Una maglia "classica" per richiamare i 125 anni di storia del club con 11 righe rossonere alternate sul fronte, colletto e bordo manica, insieme agli sponsor tutti in colore bianco.