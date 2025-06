Milan, UFFICIALE l'arrivo di Sottil dalla Fiorentina

Il Milan ufficializza l'arrivo di Riccardo Sottil dalla Fiorentina: si tratta di un prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro.

IL SOSTITUTO DI OKAFOR - Il classe 1999 arriva come sostituto di Noah Okafor, che ha lasciato per andare al Napoli, in prestito con diritto di riscatto 2+23 milioni: per Sottil in questa stagione 25 presenze, 5 reti e 3 assist tra Serie A, Conference League e Coppa Italia, l'ultima in casa della Juventus che è valsa il 2-2.

IL COMUNICATO UFFICIALE -

"RICCARDO SOTTIL

L'attaccante italiano è un nuovo calciatore del Milan

AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto d'opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Riccardo Sottil dalla ACF Fiorentina.

Nato a Torino il 3 giugno 1999, cresce nei Settori Giovanili di Genoa, Torino e Fiorentina e debutta nella Prima Squadra Viola nel settembre 2018. In carriera, veste le maglie di Pescara e Cagliari prima di tornare alla Fiorentina, con cui totalizza 138 presenze e 15 gol.

Sottil indosserà la maglia rossonera numero 99".