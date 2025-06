Monaco-Barcellona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Prima giornata di Champions League anche per una delle favorite alla vittoria finale: stiamo parlando del Barcellona. La squadra di Flick è partita col botto in Liga e conta di prolungare il magic moment anche in Europa. Forte di un attacco che può contare su Lewandowski e Yamal, ma nel quale si è infortunato Olmo, il club della Catalogna incrocerà la sua strada anche con l’Atalanta nell’ultima gara del calendario il 29 gennaio. L’esordio però non sarà da sottovalutare: saranno ospiti del Monaco al Louis II.

