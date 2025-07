Monaco, Pogba: "Le mie lacrime di gioia. Juventus? Qualcuno non mi ha neanche chiamato"

Paul Pogba si è presentato ai nuovi tifosi del Monaco: il francese è tornato dopo due anni di squalifica e punta in alto

Paul Pogba è tornato dopo due annni di squalifica. Il francese ha firmato un contratto con il Monaco fino al 30 giugno 2027 e si è prsentato ai suoi nuovi tifosi. Una vera e propria rinascita per l'ex centrocampista di Manchester United e Juventus, che cercherà anche di riconquistare un posto in Nazionale, come affermato dall'allenatore Adolf Hutter: "Speriamo di far tornare Paul al suo livello migliore, magari anche tornando in Nazionale. La sua volontà è quella di farsi vedere al top dai suoi figli, ora dobbiamo aiutarlo".