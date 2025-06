Mondiale per Club e contratti in scadenza: tutte le stelle che rischiano di non giocare

"L’obiettivo è quello di incoraggiare i club e i giocatori in scadenza di contratto a trovare una soluzione adeguata per facilitare la partecipazione dei giocatori": così la FIFA sulla questione che riguarda i calciatori in scadenza a giugno 2025 nelle rose dei club che parteciperanno al prossimo Mondiale per Club, il primo con la nuova formula estesa. I club sudamericani non hanno problemi, visto che i loro contratti terminano alla fine di dicembre, ma quelli europei rischiano di ritrovarsi senza giocatori importanti a metà della competizione. Inoltre, verrà indetta la possibilità di aprire una finestra extra di mercato dal 1 al 10 giugno.

L'APPROFONDIMENTO

Vediamo allora quali sono, nelle 12 squadre europee partecipanti, tra le quali com'è noto ci sono Inter e Juventus, i giocatori in prestito o in scadenza che rischiano di non partecipare alla competizione iridata a causa della scadenza del contratto.