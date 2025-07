Fluminense-Al Hilal LIVE, le formazioni ufficiali: Thiago Silva contro Koulibaly, Arias contro Milinkovic-Savic

La prima partita dei quarti di finale del Mondiale per Club mette di fronte i brasiliani di Portaluppi e gli arabi di Inzaghi, capaci di sorprendere agli ottavi

Saranno il Fluminense di Renato Portaluppi e l'Al Hilal di Simone Inzaghi a dare il via al programma dei quarti di finale del Mondiale per Club: i brasiliani hanno eliminato l'Inter sconfiggendola per 2-0 e gli arabi si sono resi protagonisti di un'impresa facendo fuori ai supplementari il Manchester City di Pep Guardiola, battuto 4-3. In palio, stasera ad Orlando, c'è l'accesso alla semifinale dell'8 luglio contro la vincente di Palmeiras-Chelsea.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio, Ignacio, Thiago Silva, Freytes; Samuel Xavier, Bernal, Martinelli, Nonato, Fuentes; Arias, Cano. All. Renato Portaluppi

AL HILAL (3-5-2): Bounou; Koulibaly, Ruben Neves, Al Harbi; Cancelo, Milinkovic-Savic, Kanno, N. Al Dawsari, Renan Lodi; Malcom, Marcos Leonardo. All. Inzaghi