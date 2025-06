Mondiale per Club: i 5 giovani da seguire

Ormai ci siamo: il primo Mondiale per Club nella sua versione estesa, in programma dal 14 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti, è alle porte. La FIFA ha lavorato alacremente al format del nuovo torneo, in tutto e per tutto simile a quello consolidato per la Coppa del Mondo per le Nazionali. E come per ogni rassegna iridata che si rispetti, ci saranno diverse stelle pronte a brillare di luce propria e a sorprendere gli appassionati che seguiranno la competizione.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

In questo spazio ci concentriamo proprio su questo tipo di giocatori:. America (Nord e Sud), Africa, Asia: cercheremo di portarvi davvero ovunque sul mappamondo in attesa del calcio d'inizio della prima partita, Al-Ahly-Inter Miami al Miami Hard Rock Stadium il 14 giugno.