Mondiale per Club, i calciatori più pagati: Lautaro fuori dalla top-20, c'è Vlahovic

Il Mondiale per Club ha preso il via negli Stati Uniti, ma quali sono i calciatori più pagati della nuova competizione targata FIFA?

La kermesse riunisce le migliori 32 squadre del Mondo, con la vincitrice che sarà incoronata il 13 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey, non lontano da New York. Da Lionel Messi a Kylian Mbappé, da Erling Haaland e Harry Kane fino alle stelle dell'Al Hilal e ai gioielli di Inter e Juventus: una ricca sfilata di ricci campioni, non senza sorprese nella classifica degli stipendi, stilata da Calcio e Finanza.

- Una di queste, ad esempio, è, che con i suoi 11,8 milioni di euro netti a stagione sfiora soltanto l'élite del Mondiale per Club. Distante il connazionale: grazie all'ultimo rinnovo firmato, il capitano dell'Inter percepisce uno stipendio di circa 9 milioni di euro netti a stagione, cifra importante per il campionato italiano ma non sufficiente per entrare tra i primi 20 della competizione FIFA. Ci entra invece, con i suoi 10,5 milioni di euro netti a stagione percepiti alla Juventus: una somma peraltro che salirà a partire dal 1° luglio, fino ad arrivare a 12 milioni di euro netti. Ma chi domina la classifica? Le prime posizioni sono tutte dell'Al Hilal, con due vecchie conoscenze della Serie A a svettare sugli altri.