Mondiale per Club, Inter e Juventus: niente estensione dei contratti in scadenza, possibile mercato aperto dall'1 al 10 giugno

Il Consiglio della FIFA ha approvato oggi all’unanimità il Regolamento per il Mondiale per Club 2025, che cerca di risolvere le incongruenze tecniche e di compensare le differenze nei periodi di iscrizione e nei calendari delle stagioni nazionali tra i club partecipanti nella misura più ampia possibile, garantendo al contempo la flessibilità alle Associazioni Membro della FIFA in questione.

IL REGOLAMENTO - «In base al regolamento, le Associazioni Membro FIFA dei club partecipanti alla Coppa del Mondo per Club FIFA avranno la possibilità di aprire una finestra di registrazione eccezionale dal 1° al 10 giugno 2025 (per tutti i loro club affiliati) prima dell’inizio della competizione. La decisione di aprire o meno una finestra aggiuntiva rimane a totale discrezione di ciascuna Associazione Membro FIFA interessata», si legge in una nota.

I GIOCATORI DA SOSTITUIRE - Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste dei convocati, poiché i contratti di alcuni giocatori scadranno a metà competizione, i club partecipanti potranno sostituire i giocatori durante un periodo ristretto in competizione, dal 27 giugno al 3 luglio 2025, entro un limite prestabilito e «secondo specifiche limitazioni, tra cui il fatto che una finestra di registrazione “standard” deve essere aperta per il club in quel momento».

NO A UN REGOLAMENTO AD HOC - Tuttavia, spiega la FIFA «l’obiettivo è quello di incoraggiare i club e i giocatori in scadenza di contratto a trovare una soluzione adeguata per facilitare la partecipazione dei giocatori». In sostanza, l’organo di governo del calcio mondiale non ha previsto un regolamento ad hoc per questi casi, ma ha deciso di lasciare la gestione dei singoli casi alle società e ai calciatori.

MERCATO DALL'1 AL 10 GIUGNO - La FIFA ha dunque annunciato di aver dato alle singole Federazioni la possibilità di aprire una finestra aggiuntiva di calciomercato dal 1° al 10 luglio, nell'interesse dei club che parteciperanno alla competizione: in quei dieci giorni le 32 società potranno tesserare calciatori che poi verranno schierato nelle partite che andranno in scena negli USA. A decidere su questa finestra aggiuntiva saranno però le singole Federazioni, quindi nel caso dell'Italia alla FIGC.

INTER E JUVE INTERESSATE - E' evidente che in Italia a seguire gli sviluppi di questa vicenda saranno Inter e Juventus, i due club di Serie A che prenderanno parte al Mondiale per Club. Per gli altri club, invece, l'apertura di una finestra extra a giugno cambierebbe poco.

Nella gallery i calciatori che rischiano di non partecipare al Mondiale per club perché in scadenza al 30 giugno 2025: