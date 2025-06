Monza, bene Pizzignacco e Turati. Sensi e Forson che flop: la classifica dei minuti impiegati

Tra le grandi delusioni di questo inizio di stagione c’è sicuramente il Monza di Alessandro Nesta, che nelle prime sette gare di campionato non ha ancora trovato la vittoria. Complice anche una sessione di calciomercato che non è stata all’altezza delle aspettative. Sono, infatti, stati ceduti i punti di riferimento della squadra (come Colpani e Di Gregorio), mentre i nuovi innesti non hanno ancora dato grandi segnali incoraggianti. Andiamo, quindi, ad analizzare la classifica degli acquisti estivi col maggior minutaggio.