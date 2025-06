Monza, il mercato di Galliani e Nesta: c'è Keylor Navas. Due colpi pronti, tutte le idee per acquisti e cessioni

Uno dei botti inattesi di questa sessione estiva di calciomercato l'ha piazzato il Monza. In arrivo per la porta dei brianzoli c'è Keylor Navas, portiere dal palmares ricco e che ha scelto proprio la squadra di Nesta per tornare a giocare con continuità, dopo anni di panchina. Chi parlava di ridimensionamento insomma potrebbe iniziare ora a fare marcia indietro.

L'ad Galliani è stato chiaro: archiviare subito la stagione passata per presentarsi carica e pronti alla prossima. I 45 punti raccolti dalla truppa di Palladino, il dodicesimo posto e la salvezza agiata sono alle spalle, ora serve ricalibrare l'attenzione sul 2024/25 e ambire a una stagione simile.