Morte Papa Francesco, i messaggi di cordoglio del mondo del calcio

La notizia della morte di Papa Francesco, avvenuta questa mattina per via delle complicazioni del quadro clinico del Pontefice, ha scosso il mondo del calcio, che si stringe attorno alla figura di Bergoglio. In rispetto della scomparsa del Papa, la Lega Serie A ha comunicato che tutte le competizioni in programma dalla massima serie fino alle gare dei dilettanti, sono state rinviate a data da destinarsi.

Squadre di Serie A e di campionati esteri, federazioni e personaggi del mondo del pallone si sono espressi con messaggi di tributo in onore di una figura importante come quella del Papa.