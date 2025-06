Motta e gli ultimi 5 allenatori della Juventus: è penultimo per punti fatti e secondo fra chi ha subito meno goal

Dopo 14 giornate di Serie A, la Juventus di Thiago Motta ha conquistato 25 punti e occupa la sesta posizione in classifica. La posizione non è quella attesa, per una squadra che nella scorsa stagione era arrivata terza e che aveva portato a termine un mercato giudicato quasi all'unanimità in modo positivo. E poi va da sé che un club come la Juventus parta ogni anno per vincere. Il fatto positivo però è che le distanze in testa alla classifica comunque sono ridotte e i bianconeri sono sì sesti, ma a -4 punti dal primo posto (occupato dal Napoli) e a -3 punti dal quartetto composto da Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio.

Un dato interessante, giunti a un terzo del campionato, è quello che emerge dal confronto fra questa prima stagione di Thiago Motta sulla panchina della Juventus e la prima stagione (per alcuni anche l'unica) degli ultimi allenatori che hanno preceduto Motta alla Juventus. E parliamo di Massimiliano Allegri (stagione 2021-22), Andrea Pirlo (stagione 2020-21), Maurizio Sarri (stagione 2019-20), ancora Massimiliano Allegri (stagione 2014-15) e, infine, Antonio Conte (stagione 2011-12). Per ognuno di questi allenatori abbiamo preso in considerazione i punti fatti nelle prime 14 giornate di campionato, i goal fatti e i goal subiti. Il confronto, ripetiamo, è relativo solo al campionato e non alle coppe.

DI SEGUITO: I DATI DEGLI ULTIMI 5 ALLENATORI DELLA JUVENTUS DOPO 14 GIORNATE DI SERIE A DELLA LORO PRIMA STAGIONE BIANCONERA