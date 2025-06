Mourinho chiama Amrabat al Fenerbahce: la richiesta della Fiorentina

Per Sofyan Amrabat sembrano essere tramontate anche le ultime speranze di rimanere non solo al Manchester United, ma proprio in Premier League, campionato nel quale ha giocato in prestito con diritto di riscatto nell'ultima stagione. 10 i milioni versati dai Red Devils nelle casse della Fiorentina per l'onerosità del trasferimento a titolo temporaneo, non attivando l'opzione per renderlo definitivo per altri 20+5 di bonus. Proprio ieri la Fiorentina ha riaccolto Amrabat al Viola Park dopo alcuni giorni extra di permesso concessi al centrocampista, che non contempla una permanenza nel capoluogo toscano.