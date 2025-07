Mourinho: "Chivu uno dei miei bambini, ma mi auguro che non vinca il Triplete"

Le parole di José Mourinho direttamente dal GP di Silverstone: tra Chivu, il Triplete e il ricordo di Diogo Jota dopo la tragedia

La nuova avventura di Cristian Chivu, che ha vinto il triplete con lui, ma anche il ricordo di Diogo Jota, scomparso in un tragico incidente stradale a Zamora nella notte tra il 2 e il 3 luglio: José Mourinho, in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Silverstone si è concesso ai microfoni di Sky Sport F1. Lo Special One ha parlato della situazione dell'Inter e di Chivu a cui augura di "non fare il Triplete".