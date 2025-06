José Mourinho continua a disegnare il suo Fenerbahce. E' iniziata una nuova era per il club di Istanbul, secondo classificato nell'ultima Super Lig turca alle spalle dei rivali del Galatasaray e atteso dal doppio confronto con il Lugano nel secondo turno di qualificazione alla prossima Champions League (andata in Svizzera il 23 luglio, ritorno in Turchia sette giorni più tardi, il 30 luglio).

Lo Special One ha portato una ventata d'aria fresca ed entusiasmo, necessari anche dopo le turbolenze e le polemiche che avevano accompagnato il finale di stagione con tanto di paventato ritiro dal campionato, ma ha portato anche e soprattutto idee chiare per quanto riguarda il mercato. Idee che la dirigenza sta cercando di accontentare al meglio delle possibilità.