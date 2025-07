Musiala parla dopo l'infortunio e "perdona" Donnarumma: "Non è colpa di nessuno, queste cose accadono"

Il fantasista tedesco parla dopo l'infortunio e si smarca dalle accuse a Gianluigi Donnarumma

Jamal Musiala rompe il silenzio e parla per la prima volta dopo il grave infortunio in cui è incappato al Mondiale per Club: "Non è colpa di nessuno".

Il fantasista del Bayern Monaco, nel corso del quarto di finale contro il Paris Saint-Germain, è stato coinvolto in uno scontro con Gianluigi Donnarumma e ha avuto la peggio, rimediando un serio problema alla caviglia.

Un episodio che ha scatenato un'ondata di critiche nei confronti del portiere azzurro del PSG, sia da parte dei dirigenti del club bavaresesia da colleghi di reparto come Manuel Neuer. Accuse che, tuttavia, lo stesso Musiala ha rigettato.