Napoli, 4 acquisti e già 90 milioni di euro sul mercato: come si crea il solco per lo Scudetto

Marianucci, De Bruyne, Lang e Beukema: la squadra campione d'Italia lancia un messaggio chiaro alle concorrenti. E non è ancora finita...

E con questo sono quattro. Il Napoli non perde tempo e manda un segnale fortissimo e chiarissimo alle concorrenti per lo Scudetto, di cui è detentore, in vista della prossima stagione. Dopo il difensore Lorenzo Marianucci dall'Empoli per 9 milioni di euro, dopo Kevin de Bruyne – a parametro zero ma con un investimento complessivo di 20-25 tra ingaggio biennale e bonus alla firma – e Noa Lang dal PSV Eindhoven per altri 28 milioni di euro (28+2), nella giornata di oggi la società di Aurelio De Laurentiis ha trovato la quadra col Bologna per Sam Beukema per 31 milioni più bonus.