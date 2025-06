Napoli, l'agente di Osimhen è a Parigi per provare a chiudere col PSG: le cifre e le contropartite proposte

Victor Osimhen? Tutti sanno come andrà a finire. Anche gli stessi compagni di squadra del Napoli che in questi giorni con lui si stanno facendo più che altro le foto ricordo, come successo anche ieri in Val di Non a margine dell'amichevole a cui l'attaccante nigeriano non ha preso parte e vinta 4-0 dagli uomini di Antonio Conte. Gli accordi trovati al momento del rinnovo erano chiari: io firmo, ma per dire addio a fine stagione. Fra il dire e il fare, o meglio, fra addio o permanenza forzata, tuttavia, c'è di mezzo una trattativa che ad oggi è risultata complicatissima con il Paris Saint Germain e che a sua volta sta bloccando l'arrivo a Napoli di Romelu Lukaku.