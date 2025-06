Napoli, all-in su Lukaku: c'è l'offerta, operazione slegata da Osimhen

Il pesantissimo flop all'esordio stagione contro il Verona, il doppio show in conferenza stampa di Antonio Conte sia in quella pre-gara sia in quella post-partita, una squadra crollata e che ha ripresentato le stesse problematiche della passata disastrosa annata hanno convinto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il ds Manna a spingere sull'acceleratore per provare a soddisfare l'ultima (e verosimilmente anche la prima) grande richiesta fatta sul mercato dall'allenatore: portare a Castelvolturno Romelu Lukaku. Finora il club è stato "legato" mani e piedi dalla mancata uscita di Victor Osimhen, ma l'ultima settimana, dal brivido in Coppa Italia contro il Modena fino al ko di Verona, hanno convinto la società a compiere lo sforzo finale a prescindere dall'esito dell'affare per il nigeriano.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui