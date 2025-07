Il Bologna è in chiusura per Martin Vitik dello Sparta Praga: è lui il sostituto di Sam Beukema, sempre più vicino al Napoli

Sta per concludersi l'intreccio di mercato che coinvolge Bologna, Napoli e...Sparta Praga. Gli azzurri sono in chiusura per Sam Beukema, ma i rossoblù non si sono fatti cogliere impreparati: Sartori ha già individuato il sostituto in Martin Vitik, centrale ceco ormai a un passo dal trasferimento alla corte di Vincenzo Italiano, come riportato da Fabrizio Romano.