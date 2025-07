Napoli, Cajuste tra Besiktas e Ipswich Town: il centrocampista prende tempo con il club turco, possibile ritorno in Inghilterra

Accordo raggiunto tra Napoli e Besiktas, ma il centrocampista svedese prende tempo. L’Ipswich si rifà avanti e il futuro resta in bilico.

Jens Cajuste, centrocampista svedese di proprietà del Napoli, è al centro di una trattativa ormai definita tra il club azzurro e il Besiktas. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo tra le due società prevede un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze, per un totale di 6,5 milioni.

Ma, come riferisce Gianluca Di Marzio, l’operazione è in stallo a causa della mancata approvazione del giocatore, che prende tempo e riflette sul proprio futuro.

Nelle ultime ore, infatti, si è registrato l’inserimento dell’Ipswich Town, ex squadra dello svedese, che ha riaperto il dialogo con il calciatore. Alfredo Pedullà ha confermato che l’interesse del club inglese è concreto e ha rimesso in discussione il trasferimento in Turchia.