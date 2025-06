Napoli, che entusiasmo in vista della partita Scudetto: il necrologio all'Inter e spunta San Pedro FOTO e VIDEO

, allo stadio “Diego Armando Maradona”, che può valere la conquista delnella storia. Un risultato che arriverebbe dopo una lunga cavalcata ed un appassionante testa a testa con l'Inter, impegnata a Como ma con la mente virtualmente già rivolta alla finale di Champions League di sabato 31 maggio contro il Paris Saint-Germain.

A dispetto della scaramanzia, tantissimi tifosi del Napoli hanno affollato le vie della città sin dalle prime ore del giorno e nel pomeriggio, in concomitanza con l'apertura delle zone del centro adibite per l'installazione dei maxi-schermi, hanno iniziato ad accompagnare la squadra verso la partita. Tante bandiere col tricolore e col numero 4 tanto temuto da Antonio Conte alla vigilia, tanti colori e un entusiasmo trascinante accompagnato dai soliti sfottò verso gli avversari e da immagini curiose come i santini del laziale Pedro, autore del goal che la scorsa settimana ha frenato l'Inter e avvicinato il Napoli alla vittoria del campionato.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui