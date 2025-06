Napoli, che succede con Osimhen? Il piano del PSG e tutte le alternative

"Ho parlato con lui, sa di essere un nostro giocatore e deve avere il giusto atteggiamento, anche se c'è questo accordo che non sappiamo come andrà a finire. Ho trovato un ragazzo disponibile e che ha voglia di lavorare". Antonio Conte ha scelto la via della diplomazia per affrontare uno dei grandi temi dell’estate: ad oggi Victor Osimhen resta un giocatore del Napoli e il suo futuro è tuttora avvolto nel mistero. Il nuovo ingaggio da 12 milioni di euro netti e la clausola rescissoria da 130 milioni di euro introdotta nell’ultimo rinnovo di contratto fino al 2026 si è rivelato, ad oggi, un ostacolo per le pretendenti dell’attaccante nigeriano, che continua a confidare in un trasferimento in Premier League ma che resta aperto a destinazioni alternative.