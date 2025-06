Napoli: chi c'è in rosa, chi è partito, chi è arrivato, idee e trattative di mercato

Lavori in corso in casa Napoli. Dopo il deludente decimo posto della scorsa stagione c'è bisogno di invertire la rotta. E tanto passa per il mercato, che cambia in maniera importante dopo l'arrivo di uno come Antonio Conte, che ha già portato entusiasmo tra i tifosi e anche trattative chiuse grazie al suo contributo e alla sua presenza. Di calciatori ne sono già arrivati, altri ne arriveranno e altri inevitabilmente saluteranno, sia per questioni tecniche per lunghezza della rosa. E il ds Manna è al lavoro, con i suoi collaboratori, con il presidente De Laurentiis e con mister Conte per arrivare alla rosa definitiva il prima possibile.