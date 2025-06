Napoli, come può cambiare l'attacco: dall'offerta araba per Lukaku al rilancio per Bonny

L'attacco del Napoli è pronto a cambiare forma e a farlo in maniera drastica. Con l'obiettivo di offrire più soluzioni e più alternative ad Antonio Conte che, per ridare l'assalto allo Scudetto e provare a fare un buon percorso anche in Champions League, necessita di opzioni valide alle spalle del solito Romelu Lukaku. Il centravanti belga, decisivo per la conquista del campionato grazie ai suoi 14 goal e 10 assist, è stato spesso costretto a giocare anche in condizioni fisiche non ottimali e alle sue spalle, tolto il contributo prezioso di Giacomo Raspadori, si è visto poco.