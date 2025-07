Napoli, è fatta per Beukema: accordo trovato con il Bologna. Affare da 31 milioni più bonus

Le due società hanno definito l'accordo per il trasferimento in azzurro di Beukema: affare da 31 milioni più bonus. Pronto un contratto da 5 anni per il difensore.

Quarto colpo in arrivo per il Napoli. Dopo aver ufficializzato gli acqusiti di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci e aver chiuso per Noa Lang, i partenopei hanno definito l'accordo con il Bologna per Sam Beukema. Sarà lui il secondo rinforzo in difesa per Antonio Conte che, in vista del ritiro di Dimaro del 17 luglio, potrà già contare su quattro nuovi giocatori di livello.

Napoli e Bologna hanno limato tutti i dettagli, con Beukema pronto a firmare il contratto che lo legherà alla squadra campione d'Italia.