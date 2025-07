Il Galatasaray non ha ancora presentato la Napoli le garanzie bancarie richieste per Osimhen: trattativa al momento bloccata

Nuovo capitolo della telenovela tra Napoli e Galatasaray per il trasferimento a titolo definitivo in Turchia di Victor Osimhen.

Nella giornata di mercoledì 9 luglio il vice presidente operativo dei turchi, Abdullah Kavucku, è sbarcato in Italia per trovare l'intesa definitiva per riportare il bomber in Super Lig dopo l'ultimo anno trascorso in prestito, ma sarebbero sorte delle complicazioni.

Tuttavia dopo le accelerate degli ultimi giorni, con il club turco che è arrivato a offire i 75 milioni richiesti da De Laurentiis, c'è stata una frenata legata alle garanzie bancarie che gli azzurri hanno chiesto e che non sarebbero ancora arrivate.