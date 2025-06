Napoli, Gilmour sempre più vicino: cosa manca per chiudere l'affare

Il Napoli lavora sotto traccia per rinforzare la mediana a disposizione di Antonio Conte. Tra i vari obiettivi nel mirino del direttore sportivo Giovanni Manna e del patron Aurelio De Laurentiis, ci sono due profili che stanno stuzzicando i pensieri della squadra mercato azzurra, la quale sta svolgendo un ottimo lavoro per puntellare la rosa a disposizione del tecnico leccese e tornare a essere pienamente competitivi per le posizioni che contano in Serie A.

Trattasi di Marco Brescianini e Billy Gilmour.