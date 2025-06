Napoli, il flop Lindstrom lascia un anno dopo: va all'Everton, ecco l'incasso

Doveva essere il colpo di mercato in grado di potenziare una rosa già da scudetto e invece per Jesper Lindstrom la stagione 2023/24 con la maglia del Napoli è stata di fatto il punto più basso della sua comunque giovane carriera. L'arrivo di Antonio Conte non ha cambiato il progetto del club che oggi, dopo solo un anno dall'arrivo in città per 25 milioni dall'Eintracht, è pronto a chiudere la sua cessione con l'Everton.