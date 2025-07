Napoli in attesa, Lucca-Nunez e il rebus attaccante: Lang in arrivo, nodo formula e jolly Zanoli col Bologna per Beukema e Ndoye

Nunez e Lucca in stand-by: la tragedia a Liverpool blocca ogni mossa, mentre i costi frenano le manovre per rinforzare l’attacco azzurro. Lang è vicino, mentre si continua a trattare Beukema e Juanlu.

Il mercato del Napoli procede a ritmi alterni, tra strategie ben definite e brusche frenate imposte dagli eventi.

La scomparsa improvvisa di Diogo Jota e André Silva ha colpito profondamente il Liverpool e tutto il mondo del calcio, imponendo una pausa forzata e doverosa nelle trattative che coinvolgevano i Reds. Il Napoli, pienamente consapevole della gravità della situazione, ha immediatamente sospeso ogni attività legata all’attaccante uruguaiano Darwin Nunez, il principale obiettivo per l’attacco.

Allo stesso tempo, anche la trattativa con l’Udinese per Lorenzo Lucca si è bloccata per motivi economici, mentre proseguono a ritmi serrati le operazioni con il PSV per Lang, con il Bologna per Beukema e Ndoye e con il Siviglia per Juanlu.

Il club azzurro si muove, dunque, su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, con il direttore sportivo Manna che trovare la quadra nelle varie trattative già impostate ma da finalizzare con la fumata bianca.