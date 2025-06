Napoli, incontro terminato tra De Laurentiis e Conte: non c'è la rottura

Il momento è caldo in casa Napoli: dopo quattro ore è infatti terminato il summit a casa De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte. Dopo la visita in Vaticano, si sta è svolto infatti un vertice societario tra il presidente, Giovanni Manna, Maurizio Chiavelli e l'allenatore: in seguito all’incontro con Papa Leone XIV, i due hanno lasciato la Città del Vaticano a bordo dell’auto del presidente del Napoli, per raggiungere la residenza del patron azzurro. Alle 17 i protagonisti hanno lasciato l'abitazione.

IL FUTURO DELLA PANCHINA - Presenti, secondo Sky, anche due figure chiave della dirigenza partenopea: Maurizio Chiavelli, amministratore delegato, e Giovanni Manna, il direttore sportivo: l'incontro si rivelerà decisivo per il futuro della panchina azzurra e per la programmazione della prossima stagione, con Conte che potrebbe tornare alla Juventus e il Napoli che nel caso dovrebbe puntare su Massimiliano Allegri.

SITUAZIONE IN STANDBY - Situazione attualmente in standby, Napoli e Conte si sono presi del tempo per riflettere, con la situazione che resta in bilico: previsti aggiornamenti nel corso delle prossime ore, ma non c'è stata una rottura tra le parti, come annunciato. Le parti si sono date appuntamento nei prossimi giorni, per un nuovo incontro.

IN TEMPO REALE:

17:15 - Poco fa è uscito anche il presidente Aurelio De Laurentiis dalla sua abitazione di Roma per recarsi verso gli uffici della Filmauro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo questo primo incontro le parti non hanno definito un accordo, ma avrebbero scelto di prendersi del tempo per continuare a riflettere.

16:55 - È terminato pochi minuti fa, dopo più di tre ore, l'incontro fra Conte e i dirigenti azzurri: come riportato da Sky Sport, l'auto con a bordo l'allenatore, il vicepresidente Edoardo De Laurentiis e Giovanni Manna, ha lasciato la residenza del presidente azzurro.

16:30 - Ancora in corso il summit fra la dirigenza del Napoli e Antonio Conte per discutere del futuro dell'allenatore.

13:20 - De Laurentiis e Conte hanno lasciato il Vaticano per recarsi nell'abitazione del presidente azzurro. Al summit partecipano anche il ds Manna e l'ad Chiavelli