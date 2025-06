Napoli-Inter: il record di Conte, Lautaro vs Lukaku, pressing alto e il dato su Inzaghi. Tutto sul match scudetto

Finalmente il grande giorno è arrivato e l'attesa si fa di ora in ora sempre più frenetica. Napoli-Inter è il big match della 27esima giornata e metterà di fronte in un autentico match-scudetto la prima e la seconda forza del campionato distanti in classifica soltanto un punto. Alle ore 18 al Maradona ci sarà il calcio d'inizio, Conte contro Inzaghi, Lukaku contro Lautaro, ma anche record, statistiche e curiosità. Ecco anche grazie ai dati Opta, tutto ciò che c'è da sapere sulla partita più attesa dell'anno. Questa pagina contiene link di affiliazione.

L'articolo prosegue qui sotto

​

Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione