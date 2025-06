Napoli, Buongiorno "batte" Lukaku e sale McTominay: la classifica dei minuti impiegati

Arriva la sosta ed è il momento di guardarsi un po’ attorno per il Napoli. O meglio guardare in giù, perché gli azzurri sono primi in classifica dopo la scorsa annata disastrosa. C’era bisogno di una semi rivoluzione, che è iniziata con l’arrivo di Conte in panchina. Il mercato, poi, si è rivelato molto importante, quasi 150 i milioni di euro spesi con nove volti nuovi, più o meno utilizzati in questo avvio. Tutti quanti, però, sono stati chiamati in causa in queste prime 9 gare, tra campionato e Coppa Italia. Andiamo ad analizzare ora la classifica dei nuovi arrivati per minutaggio concessogli da mister Conte. Con tanto di recuperi inclusi, tra primo e secondo tempo.