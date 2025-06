Inizia a prendere vita il nuovo Napoli, quello che ha assolutamente bisogno di ripartire, di una ripresa bella netta dopo il flop clamoroso dell'ultima stagione. E si comincia facendo le cose con ordine, prima di tutto con l'arrivo del nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, poi con il cambio netto in panchina. È arrivato Antonio Conte ed ha già iniziato a mettere mano per comporre la rosa della nuova stagione.

PRIMA LE CESSIONI - Conte ha già individuato dove fare i primi interventi sul mercato. C'è da risistemare una difesa che un anno fa perdeva Kim e si è ritrovata completamente allo sbando. Hermoso e Buongiorno i due nomi in pole per rinforzare il reparto arretrato azzurro. Dopodiché la situazione legata al centravanti con il futuro di Osimhen tutto da scrivere e il capitano, Di Lorenzo, sul piede di partenza. Sono questi i punti cruciali, ma occorre sistemare anche chi è con le valigie in mano perché tra giocatori in prestito, chi rientra dalle esperienze fuori e capire invece chi potrebbe giocarsi le proprie carte al servizio del nuovo allenatore. Sono oltre 40 i calciatori sui quali il ds Manna deve ragionare, ovviamente con il solito obiettivo: le cessioni prima degli acquisti. Per esempio, il nuovo numero 9 arriverà solo a cessione di Osimhen completata, con il super incasso che attende De Laurentiis. Questo riguarderà tanti elementi della rosa partenopea.

Andiamo a vedere nel dettaglio la situazione di tutti, da chi è in procinto di salutare, chi resta, chi è in bilico, chi rientra e non solo. Tutte le situazioni contrattuali.