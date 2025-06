Lukaku a Napoli: accoglienza da re, adesso tocca a McTominay

Dopo settimane di tira e molla, rilanci, confronti e trattative, è arrivato il giorno di Romelu Lukaku. Il centravanti belga ex Inter e Roma è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Entra nel vivo il Lukaku-day: oggi ci sono stati gli ultimi passaggi che lo porteranno a riassaporare la Serie A. Seguiamo LIVE tutti gli aggiornamenti sul matrimonio Lukaku-Napoli:

ACCORDO TROVATO - Nei giorni scorsi era già arrivato l'accordo tra Napoli e Chelsea per il passaggio del giocatore in Serie A per 30 milioni di euro con il 30% sulla futura rivendita riservato agli inglesi. Nelle ultime ore si sono limati i dettagli sui diritti d'immagine, dando così il via libero alle ultime formalità. A Napoli percepirà 8 milioni netti, con un contratto fino al 2027.

E ORA MCTOMINAY - Giovedì sarà il giorno di Scott McTominay, atteso a Napoli già in mattinata. Il 27enne centrocampista scozzese arriva dal Manchester United per 30 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.