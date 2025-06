Napoli, la rivoluzione di Conte: in 6 a rischio taglio, c'è anche Ngonge

"Stiamo iniziando un percorso di ricostruzione, me ne sto rendendo conto e mi accorgo che c'è tanto lavoro da fare, non si parte da una situazione alta ma media" Antonio Conte è stato chiaro, il Napoli non è una delle squadre favorite per la zona Champions, parte in terza fila, a fari spenti, solo attraverso il lavoro può pensare di recuperare posizioni e tornare a essere protagonista. Lavoro, soprattutto, e mercato, che sarà fondamentale per capire quelle che sono le ambizioni di Aurelio De Laurentiis. La rivoluzione, pardon, la ricostruzione passa dalle scelte in entrata e in uscita. Qualcosa è stato fatto, ma ci sono ancora tanti punti di domanda che meritano una risposta.