Napoli, Lukaku: "Su di me c'erano tanti dubbi. Quando Conte mi ha chiamato ero sicuro che avremmo vinto di nuovo"

Romelu Lukaku ha parlato dello scudetto vinto a Napoli: dalla chiamata in estate di Conte fino alle partite decisive per arrivare al tricolore

Romelu Lukaku è tornato a parlare del Napoli e della sua prima stagione in azzurro, conclusa con la vittoria dello scudetto. Un successo che, come racconta al podcast Koolcast Sport, ha avuto in testa fin dal momento della chiamata di Antonio Conte, che ha ritrovato in Campania dopo i due anni vissuti insieme all'Inter.

Nel corso dell'intervista ha ripercorso i momenti più significativi della stagione, con le vittorie fondamentali contro Atalanta, Juventus e Fiorentina. Oltre che al pareggio con l'Inter, che ha fatto scattare definitivamente la scintilla scudetto.