Napoli, Okafor è l'uomo in più per lo Scudetto: tirato a lucido da Conte, ma il riscatto dal Milan è lontano

Un impatto importante. E' bastato un mese di Antonio Conte a Noah Okafor per tornare in perfetta forma fisica: l'attaccante svizzero, in prestito con diritto di riscatto dal Milan, è apparso tirato a lucido dal punto di vista atletico, quando è subentrato al 77' della sfida scudetto contro l'Inter, sabato al Maradona, al posto di Giacomo Raspadori. Una spina nel fianco sulla fascia sinistra, dove è tornato a imperversare con dribbling e tagli verso l'area di rigore, come nei primi tempi al Milan, quando spesso si è rivelato decisivo subentrando dalla panchina.

INGRESSO DECISIVO - Un calcio alle critiche e alle accuse di essere poco professionale fuori dal campo, un programma atletico che gli ha fatto perdere i chilogrammi di troppo in poco più di 30 giorni: in campo si è visto, dato che nella sfida contro i nerazzurri le sostituzioni di Antonio Conte sono risultate fondamentali per recuperare il risultato. Gli ingressi di Billing, Olivera e dello stesso Okafor sono stati decisivi per gli azzurri, che hanno poi pareggiato nei minuti finali grazie ad un gol proprio del danese.

I DATI FISICI, IL POST KVARA E LA PANCHINA - I dati forniti dalla Lega raccontano la performance atletica dell'ex Milan, top per quanto riguarda la corsa in modalità Sprint, ovvero superiore ai 15 km/h: il classe 2000 ha corso ad una velocità media di 28.1 km/h. Non potrà mai sostituire Khvicha Kvaratslkhelia, né dal punto di vista tecnico né nel cuore dei napoletani, ma può rivelarsi l'uomo in più per lo sprint Scudetto, qualora stia bene dal punto di vista fisico, se non da titolare come subentrante. Per lui infatti sono stati cinque i centri dalla panchina nella scorsa annata, quando fu decisivo per il secondo posto in classifica dei rossoneri.

RISCATTO DAL MILAN LONTANO - Nonostante ciò, il riscatto dal Milan è al momento molto lontano: Okafor è arrivato al Napoli a fine gennaio, per 2 milioni di euro di prestito oneroso più eventuali 21 per ili diritto di riscatto. Una cifra molto alta, che difficilmente gli azzurri pagheranno: con tutta probabilità dunque il 25enne sarà cavallo di ritorno a giugno e potrà mettersi a disposizione dell'eventuale nuovo tecnico del Milan. Un prestito di sei mesi che può rivelarsi proficuo anche per i colori rossoneri.