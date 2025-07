Napoli, Osimhen è sempre più vicino al Galatasaray: la mossa per convincere De Laurentiis

L'attaccante nigeriano, che ha già accettato la proposta contrattuale dei turchi, potrebbe non doversi presentare al raduno della squadra di Conte. Cosa manca per l'ultimo ok

Victor Osimhen è sempre più vicino al ritorno al Galatasaray. Anche in questo fine settimana la trattativa tra il club turco ed il Napoli è proseguita e, in particolare nelle ultime ore, le parti si sono mosse nella stessa direzione per risolvere gli ultimi ma delicatissimi passaggi per definire un'operazione da 75 milioni di euro complessivi. L'attaccante nigeriano ha chiuso da tempo ad ogni altra soluzione, a partire dal trasferimento in Arabia Saudita, all'Al-Hilal di Simone Inzaghi ed è in attesa dell'ok per imbarcarsi nuovamente in direzione Turchia.