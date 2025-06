Napoli, Osimhen già un idolo al Galatasaray: canta con i tifosi in curva e tende la mano a Icardi VIDEO

Buona la prima per Victor Osimhen. Arrivato in prestito dal Napoli, l'attaccante nigeriano si sblocca subito alla prima presenza con la maglia del Galatasaray… Anzi no. Schierato nella formazione titolare dall'allenatore Okan Buruk (ex centrocampista dell'Inter) anche per via dell'assenza per infortunio dell'argentino Mauro Icardi (altro ex nerazzurro), Osimhen svetta di testa, ma il gol del 2-0 per il Galatasaray in casa contro il Rizespor viene assegnato a Bardakci, il quale devia il pallone prima che entri in rete.

Per la cronaca la rete del vantaggio porta la firma del difensore colombiano Davinson Sanchez, sempre su assist del centrocampista brasiliano Gabriel Sara, poi autore del gol del 3-0 nella ripresa prima del poker calato da Dries Mertens e del definitivo 5-0 segnato da Baris Yilmaz.

Il Napoli ha un'opzione per prolungare il contratto di Osimhen, attualmente in scadenza nel 2026, fino al 30 giugno 2027. Arrivato dal Lille per 77,5 milioni di euro nel mercato estivo del 2020, Osimhen ha segnato 76 gol in 133 presenze con il Napoli vincendo lo Scudetto e laureandosi capocannoniere della Serie A con 26 reti nella stagione 2022/2023.

Intanto Osimhen è già diventato il nuovo idolo dei tifosi del Galatasaray, con i quali ha intonato dei cori sotto la curva a fine partita.

Poi ha dichiarato: "Icardi è già una leggenda di questo club, anche Batshuayi è un giocatore molto importante. Ho da imparare da entrambi, insieme porteremo il Galatasaray ancora più in alto".

